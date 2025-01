Potenza, ancora fermi i progressi per la costruzione della piscina olimpionica. Questa la richiesta

La piscina olimpionica finanziata con ben 10 milioni di euro del fondo sociale di coesione europeo dal Governo Meloni rappresenta un traguardo storico per la Basilicata: un progetto atteso da oltre 30 anni.

La piscina olimpionica avrà una lunghezza di 50 metri, una larghezza di 25 metri e sarà dotata di 10 corsie per consentire gare e allenamenti simultanei garantendo condizioni ottimali per tutti gli atleti.

Il Consigliere di FDI Alessandro Galella afferma:

“Un sogno che si realizza, insomma, se non fosse per il Sindaco Telesca che in dieci mesi ormai di mandato non ha fatto nulla.

Nessuna richiesta né un vago interessamento.

Io avrei destinato una squadra intera di tecnici del comune solo per raggiungere questo importantissimo obiettivo.

Ora basta, il sindaco invii immediatamente una richiesta di incontro all’autorità regionale del fondo per fare finalmente il primo passo.

Non vorremmo che alla base di questo ritardo ci siano davvero motivi legati a voci non ufficiali che affermano la volontà di spostare il luogo destinato alla realizzazione della struttura olimpica verso paesi limitrofi al capoluogo, solo per soddisfare le richieste di qualche assessore della Giunta Telesca non residente nel capoluogo di regione.

O peggio ancora per valorizzare il terreno di qualche imprenditore suo amico.

Credendo all’impossibilità che il Sindaco Telesca possa perseguire una follia di questo genere, auspico che la piscina olimpionica venga realizzata subito e soprattutto lì dove è già stato previsto dal finanziamento concesso.

In caso contrario verranno attivate tutte le procedure e le iniziative necessarie per impedire che la piscina olimpionica venga delocalizzata”.