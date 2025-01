Potenza, vertenza ex TIS e RMI: questi gli ultimi aggiornamenti

“Domani 30 Gennaio alle 15:00 di pomeriggio siamo stati finalmente convocati dall’assessore Cupparo sulla vertenza ex TIS e RMI dopo le tante richieste fatte già da novembre per chiarire il programma di stabilizzazione definito con la delibera di giunta regionale del 31 ottobre scorso”.

Questo quanto comunicato dalla Coordinatrice regionale USB Basilicata, Rosalba Guglielmi, che continua:

“Programma non discusso compiutamente con le organizzazioni sindacali e che genericamente rimanda ai singoli avvisi pubblici che riguarderanno:

le ipotesi di occupazione tramite il progetto idraulico forestale,

il riconoscimento economico per le assunzioni sia da parte di imprese private che per i comuni che dovessero assumere lavoratori della platea,

l‘accompagnamento alla pensione,

la prosecuzione dei progetti per i soggetti particolarmente a rischio esclusione sociale.

In questo momento è essenziale discutere con i lavoratori in merito alle proposte già indicate dalla USB, rispetto alla contrattualizzazione di tutti i rapporti, anche con un progetto momentaneo di inclusione lavorativa in attesa della legge nazionale che permetta le assunzioni a prescindere dalle piante organiche e dal rispetto dei vincoli assunzionali così come avvenuto per i tirocinanti calabresi già l’anno scorso e che hanno avuto la proroga sino a tutto il 2026 .

Norme su cui c’era l’impegno dell’ assessore di cercare una soluzione come da tempo la USB sta chiedendo.

E bisogna discutere delle nuove regole che devono riguardare la prosecuzione nei progetti di inclusione presso i comuni, con il riconoscimento dei diritti essenziali che da più di due anni sono alla base delle richieste dei lavoratori.

Per questi motivi e per chiarire quali sono le richieste da portare al tavolo è indetta oggi un’assemblea on line alle ore 16:00 con tutti i lavoratori interessati”.