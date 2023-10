Potenza, Angela della provincia in Israele: interessati i ministri Tajani e Casellati. I dettagli

“Dopo essere stato contattato dal vice sindaco di Sant’Arcangelo, Roberto Fantini, e poi dal padre della studentessa Angela, impegnata per un Erasmus in Israele, sono riuscito a contattarla telefonicamente, ricevendo rassicurazioni in merito alle sue condizioni.

Seppure molto spaventata, la studentessa sta bene”.

Questo quanto riferisce il vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Piro, che comunica di aver prontamente interessato i ministri Tajani e Casellati i quali hanno preso contatto con la famiglia e la ragazza, ricevendo anche loro assicurazioni circa il suo stato di salute.

Dice Piro:

“Entrambi i ministri sono impegnati, come per gli altri italiani che si trovano in Israele, per far rientrare, nel più breve tempo possibile, Angela e i nostri connazionali in Italia”.a

