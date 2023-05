Potenza, arriva il murales dedicato a San Gerardo dell’artista Giordano! Ecco dove trovarlo

“Già solo osservando il bozzetto preparatorio per il murales dedicato a San Gerardo realizzato da Giulio Giordano, si ha l’idea di cosa sarà in grado di esprimere l’opera maestosa che si andrà a realizzare nelle scale mobili, tra gli ingressi di viale Dante e via Vespucci”, questa la

“L’artista potentino e disegnatore conosciuto a livello internazionale per i disegni di Martin Mystère e Diabolik, muovendo da quell’immagine farà nascere l’opera di 6 metri per 3 metri, fortemente voluta dal Comune di Potenza e che sarà realizzata tra la mattina del 24 maggio alla giornata del 27 maggio, qualche giorno prima della Storica Patrata dei Turchi.

Il murales rappresenterà un momento epico e importante dei racconti sul Santo, la cacciata dei Turchi dal suolo Lucano.

Un enorme quadro che potremmo definire dirompente, nel messaggio, nella fattura, nella capacità che avrà di conquistare lo sguardo e l’anima di quanti avranno la fortuna di ammirarlo.

La realizzazione sarà aperta al pubblico, dalle ore 10 alle 19, delle giornate nelle quali l’artista lavorerà sul muro, i visitatori potranno essere spettatori della creazione dell’artista in tutte le fasi della realizzazione”.