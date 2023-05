Potenza, furti e movida: convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 10,30, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oltre ad un focus sul tema furti in zona Villa d’Agri di Marsicovetere, il tavolo tornerà sul tema movida nel Centro storico della Città di Potenza.

Al Comitato sono stati invitati, oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Sindaco del Comune di Marsicovetere.a

