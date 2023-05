Potenza: studenti e docenti di queste 6 nazioni ricevute dal Sindaco! I dettagli

Si è svolta nella Sala dell’Arco a Potenza parte dell’ultima e conclusiva mobilità Erasmus plus, dal titolo ‘Respecting Nature for a Better Future’, che ha visto la partecipazione di 6 scuole superiori di altrettanti Paesi partners della Comunità Europea: Italia, Turchia, Francia, Bulgaria, Spagna e Romania.

Scuola ospitante l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e l’ospitalità Alberghiera di Potenza.

Il tema di questa conclusiva mobilità ha riguardato gli effetti dei cambiamenti climatici sulla risorsa acqua; ogni Paese partecipante ha illustrato gli effetti della siccità sui propri ecosistemi locali e nazionali, soprattutto in termini di depauperamento dei grandi invasi idrici e dei corsi d’acqua, nonché gli effetti sulla popolazione e sulle produzioni agricole e industriali.

Gli ospiti stranieri sono stati ricevuti dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente, dal vicesindaco Michele Napoli e dal dirigente Giuseppe Romaniello.

L’incontro è proseguito con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno accompagnato la delegazione di partners (36 tra docenti e alunni stranieri, e 12 docenti e alunni dell’Ipsseoa ‘U. Di Pasca’), alla scoperta delle “emergenze culturali” del centro storico della città.

Il gruppo proseguirà nei prossimi giorni con visite alla città di Matera e alla Costiera amalfitana.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)