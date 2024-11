Potenza, arrivano in provincia 2 professori dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino! Ecco il concerto

Per la rassegna “La grande musica di tradizione” organizzata dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese arrivano in Basilicata due professori dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino: Antonello Labanca al contrabbasso e Sawa Kuninobu al violino.

Il concerto si terrà al Teatro Miggiano di Viggiano in collaborazione con l’amministrazione comunale domenica 10 novembre alle ore 20:00 ed in replica a Lagonegro presso la sala consiliare martedì 12 novembre alle ore 18:30.

Sawa Kuninobu è una violinista giapponese vincitrice di prestigiosi premi in concorsi internazionali, come il secondo premio all’International Music Competition di Osaka, il primo premio all’European Music Competition” di Moncalieri e il primo premio all’International Cremona Competition for Strings.

È nata in Giappone.

Dopo aver conseguito il diploma, ha proseguito i suoi studi presso l’Università delle arti di Tokyo, l’Accademia musicale Chigiana di Siena, l’Accademia di Musica di Pinerolo e l’Accademia di Walter Stauffer di Cremona.

Ha fatto parte stabilmente di prestigiose orchestre dell’accademia, come l’Orchestra dell’Accademia di Toho , l’Orchestra dell’Accademia “Seiji Ozawa” e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala.

Ha inoltre collaborato con l’Ensemble Kanazawa, l’Orchestra sinfonica di Tokyo, la Filarmonica di Torino e la Filarmonica Teatro Regio di Torino. Si è laureata al Conservatorio di G.Verdi di Torino con 110 lode e menzione d`onore. Attualmente è membro stabile dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Antonello Labanca si è diplomato a 19 anni in contrabbasso sotto la guida del Maestro Salvatore Barbuscio e dopo pochi anni è entrato a far parte dell’Accademia della Scala di Milano dove si è perfezionato con i primi contrabbassi della stessa orchestra, Pino Ettorre e Francesco Siragusa.

Per sette anni ha fatto parte dell’Orchestra Filarmonica della Scala e dell’Orchestra del Teatro alla Scala con cui ha tenuto concerti in tutto il mondo. In seguito al superamento di due concorsi per secondo contrabbasso e contrabbasso di fila, fa parte oggi dell’Orchestra Sinfonica della Rai.

Per Antonello Labanca, contrabbassista di grande preparazione ed esperienza, i due concerti in programma nel cartellone di Lagonegro, sono un “ritorno a casa” nella sua Basilicata e dichiara “con orgoglio e gratitudine, grazie all’impegno, alla passione e soprattutto alla fiducia degli Amici della Musica del Lagonegrese realizzo un progetto a cui tengo particolarmente.

Rientro così in un contesto prestigioso di concerti importanti, che come molti sapranno, da anni trovano nel mio paese, Lagonegro, una sede non solo storica ma anche di spicco nella divulgazione culturale e musicale.

In questo cartellone ci sono anche io con ben due concerti che terremo in duo con la mia amica e bravissima collega Sawa Kuninobu. Tornare a casa è sempre bello, suonarci ancora di più e tra tutte le esperienze artistiche che la vita da musicista possa offrire questa è sicuramente tra le più importanti e preziose.

Il senso di appartenenza è forte, il senso di responsabilità alto. In quest’ottica proponiamo un concerto dal repertorio ‘importante’, di quelli che normalmente potreste ascoltare nelle grandi sale; molto ‘impegnativo’ per via della natura musicale dello stesso; assolutamente ‘folle’ data la composizione tecnica, strumentale del duo: violino e contrabbasso. Vi aspettiamo a Viggiano e Lagonegro”.