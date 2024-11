Un incidente si è verificato questa mattina a Viggianello, sulla Sp 4 che conduce a contrada Pedali.

Un’auto, come fa sapere rainews, per motivi ancora in corso di accertamento, è finita in un dirupo e il conducente è rimasto intrappolato nel mezzo.

L’uomo era cosciente ed è stato soccorso dall’elicottero del 118 e portato al San Carlo di Potenza.

Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti con mezzi di terra e un elicottero per recuperare il mezzo.