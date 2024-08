Potenza, attenti alle multe: divieto di bici e monopattini in questa zona del centro storico

A Potenza si procede con la regolamentazione della circolazione dei velocipedi e dei monopattini nell’area pedonale di Via Pretoria.

Ecco l’ordinanza:

“Premesso che:

con nota Prt. G. n. 77885/2024 del 24/07/2024 l’U.D. Polizia Locale, alla luce delle segnalazioni che pervengono alla Sala Operativa e al fine di evitare di arrecare intralcio o pericolo ai pedoni, ha chiesto alla U.D. Programmazione e Innovazione – Ufficio Mobilità di “valutare l’introduzione, con espressa ordinanza, del divieto di transito ai velocipedi come definiti all’art. 50 del Codice della Strada, in particolare biciclette e monopattini, nell’Area Pedonale (AP) della centralissima via Pretoria”;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 09/08/2024 avente ad oggetto “Riordino della circolazione di velocipedi e monopattini nell’Area Pedonale di via Pretoria. Atto di indirizzo”, riconosciuta la centralità storica, nonché socioculturale delle aree pedonali, nonché l’esigenza di garantire la massima compatibilità tra utenti deboli della strada ed in particolare tra velocipedi, pedoni e monopattini, è stata ravvisata la necessità di introdurre una nuova regolamentazione della circolazione di velocipedi e monopattini al fine di garantire la massima sicurezza della mobilità pedonale, anche rispetto alle velocità sostenute che caratterizzano le nuove tipologie di biciclette e monopattini dotati anche di propulsione elettrica, dando mandato al Dirigente della U.D. Programmazione e Innovazione – Ufficio Mobilità di emettere apposta ordinanza di divieto di transito ai velocipedi e ai monopattini, come definiti all’art. 50 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e alla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., nell’Area Pedonale di via Pretoria;

Dato atto che la detta area pedonale è caratterizzata da consistenti flussi pedonali, e le condizioni della stessa non consentono di garantire le condizioni di sicurezza tra pedoni in passeggio e velocipedi e monopattini in transito;

Considerato che;

l’art. 3, comma 1, punto 2) del d.lgs.n. 285/92, definisce l’area pedonale quale zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

l’art. 182 del dlgs.n. 285/92 dispone che i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza; dispone, altresì, che i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile;

a norma dell’art. 192, del dlgs.n.285/92 la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni di cui sopra, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 9/08/2024, disporre il divieto di circolazione ai velocipedi e ai monopattini, come definiti all’art. 50 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e alla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., nell’Area Pedonale di via Pretoria, al fine di consentire il transito pedonale in piena sicurezza;

Visti:

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;

– il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

– la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DISPONE

il divieto di transito ai velocipedi e ai monopattini, come definiti all’art. 50 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. e alla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., nell’Area Pedonale di via Pretoria, con l’obbligo, per i conducenti, di condurli a mano.

AVVISA

gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curare l’osservanza della presente ordinanza, che sarà resa nota anche attraverso idonea segnaletica installata, a cura della U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità – Ufficio Segnaletica;

contro i contravventori si procederà tramite le sanzioni amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.1996 n. 495 e dalle disposizione della legge n. 160/2019;