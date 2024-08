Potenza si prepara a rendere omaggio a San Rocco, compatrono della città. I dettagli

Premesso che con nota prot. n. 80283 del 1 agosto 2024, l’U.D. “Urbanistica e Gestione del Territorio” Ufficio Attività Produttive Suap, chiede, di predisporre la regolamentazione della circolazione e la sosta veicolare sul tratto di strada di C.so Garibaldi, dalla rotonda “statua di San Pio” di Borgo San Rocco fino all’altezza del “BAR DAMA”, e la chiusura al traffico di Via R. Acerenza all’incrocio con Via Manhes deviando il traffico veicolare su Via Manhes direzione Via Crispi, in occasione delle festività in onore di “SAN ROCCO”, che si svolgeranno dal giorno 13 al giorno 16/8/2024, per permettere la sosta agli esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

con nota prot. n° 67882 del 25 giugno 2024, “Don Cesare Covino” in qualità di Parroco della Parrocchia “San Rocco Confessore”, chiede. a questa U.D. che venga predisposta la chiusura momentanea al traffico veicolare delle strade cittadine in occasione della processione in onore di San Rocco, compatrono della città di Potenza, che si svolgerà il giorno 16 agosto, con partenza

alle ore 17.30 dalla Cattedrale;

Considerato che, è necessario emettere apposita Ordinanza di divieto di sosta con rimozione (0-24) ed il divieto di transito sulle strade cittadine interessate dalla manifestazione di cui in premessa, per permettere il regolare svolgimento delle attività in calendario salvaguardando l’incolumità pubblica e privata;

Visto

il Decreto del Sindaco di Potenza n° 65 del 12 luglio 2024 con cui è stata prorogata la nomina del nuovo Responsabile ad interim dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio-Viabilità”;

l’autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico rilasciata da questa U.D. in data 26/3/2024 prot. 34218;

il vigente Regolamento per la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021, modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 maggio 2022;

l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. dalle ore 16.00 del 13/8/2024 alle ore 24.00 del giorno 16/8/2024:

in corso Garibaldi il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lat (0-24) ed il divieto di transito dalla rotonda “statua di San Pio” di Borgo San Rocco fino all’altezza del “BAR DAMA”;

in via Acerenza la chiusura al traffico veicolare dall’incrocio con Via Manhes, deviando il traffico veicolare su Via Manhes direzione Via Crispi P.zza XVIII AGOSTO, fatta eccezione per i mezzi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, forze dell’ordine, mezzi di soccorso e residenti;

2. dalle ore 17.30 del giorno 16/8/2024 fino a cessate esigenze: