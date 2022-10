Potenza, attenzione: chiusa questa strada. Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza comunica:

“Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulle ‘spallette’ del Ponte Sant’Antonio, situato nell’omonima via, da oggi, 24 ottobre 2022, fino all’ultimazione dei lavori, con un’apposita ordinanza è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale di via Ponte Sant’Antonio, all’altezza del medesimo Ponte, sia a valle, sia a monte, con i residenti provenienti da via delle Mattine che potranno percorrere la stessa strada fino al Ponte, per raggiungere le proprie abitazioni.

Gli altri automobilisti potranno utilizzare la viabilità ordinaria che serve i Piani del Mattino“.

