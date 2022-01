Potenza-Avellino: ecco come si è conclusa la partita

Si è appena concluso, allo Stadio “Alfredo Viviani”, il match Potenza-Avellino, valido per la 24esima giornata del girone C di Serie C.

Dopo 32 minuti dall’inizio, scatta il vantaggio per l’Avellino grazie a Maniero

L’autogol di Scognamiglio, al 33′, regala il pareggio al Potenza.

Nel secondo tempo, rimonta degli avversari:

Murano al 7′

Micovschi al 38′

La partita è finita con un risultato di 1-3.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito la classifica.

