Potenza, Bucaletto: contributi per autonome sistemazioni. Questa la richiesta

Il sindaco Vincenzo Telesca ha chiesto ufficialmente al presidente della Giunta regionale Vito Bardi e alla Giunta Regionale il nulla osta a prorogare di due anni l’erogazione di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa rivolto a persone e famiglie non proprietarie, assegnatarie dei prefabbricati, siti in località Bucaletto del Comune di Potenza.

Un contributo di circa 300 euro che attualmente serve circa 80 nuclei familiari e che va in scadenza al 31 dicembre 2024.

Interviene in merito anche l’assessore con delega a Bucaletto, Francesco Giuzio:

“A questo contributo hanno avuto accesso, negli anni passati, i soggetti destinatari delle ordinanze di sgombero, ma anche coloro che hanno inteso volontariamente aderire alla misura e provvedere quindi allo sgombero del prefabbricato.

Una proroga necessaria per garantire la prosecuzione del processo che porterà a nuove soluzioni abitative per il quartiere di Bucaletto e per non abbandonare chi, in buona fede, ha riposto fiducia nella proposta del Comune di Potenza.

Infatti entro la fine del 2026 verrà completato l’intervento di 15 milioni del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare ‘PINQUA’ (PNRR) per la realizzazione di 66 alloggi.

Sempre entro fine 2026, nell’ambito dell’Iti Sviluppo Urbano, il Provveditorato alle Opere Pubbliche prevede la consegna di ulteriori 49 alloggi.

Una proroga di buon senso dunque, che siamo sicuri troverà pieno accoglimento in via Verrastro”.