A Potenza oltre il 95% ha aderito allo sciopero nazionale di oggi. Questi i disagi

Il segretario regionale della Uiltrasporti, Antonio Cefola si esprime in merito allo sciopero di oggi 8 Novembre:

“L‘adesione allo sciopero nazionale nei trasporti, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, è stata in Basilicata superiore al 95 per cento con punte del 100 per cento”.

Come dichiarato da ansa, i disagi a Potenza sono stati evidenti.

L’azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo lucano e l’impianto delle scale mobili che collega la parte bassa della città con il centro storico ha confermato che “gli impianti sono chiusi e solo due (Basento e Marconi) garantiscono la fascia di rispetto, dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15″ e per quanto riguarda il trasporto su gomma “è garantito esclusivamente il servizio per gli studenti“.

Non sono stati segnalati, invece, particolari disagi nella città di Matera.