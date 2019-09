Potenza Calcio: 2 goal nella sfida con la Sicula Leonzio

Si è conclusa la sesta giornata del girone C, in Serie C, con il match che ha visto protagoniste le squadre del Potenza Calcio e della Sicula Leonzio.

Il campo del Viviani ha visto un primo tempo equilibrato con reti inviolate.

Decisamente ricco di colpi di scena il secondo tempo, in particolar modo, sul finale.

Al 72’ il Potenza diventa pericoloso con Vuletich, che calcia fuori da ottima posizione.

Appena due minuti dopo, la Sicula Leonzio va ad un passo dal vantaggio con Maimone.

Occasione persa per i rossoblù all’88’ con l’arbitro che assegna loro un calcio di rigore: a calciare dal dischetto è Emerson, il cui tiro viene bloccato da Nordi.

Dopo 5 minuti di recupero, il match si è infatti concluso con il risultato finale di 0-0.

Questa la classifica attuale del Girone C di Serie C.