Potenza Calcio: 3 gol nella sfida con il Catanzaro

Si è appena concluso il match Potenza-Catanzaro, valido per la prima giornata di Serie C, Girone C.

Un match che ha visto il Potenza da subito in vantaggio con Volpe, al 9′ pt, per poi raggiungere la doppietta al 26′ con Salvemini.

Il primo tempo si è infatti chiuso con il risultato parziale di 2-0 per il Potenza.

Al 74′ st, rigore per il Catanzaro, grazie al quale Carlini, atterrato per opera di Conson, ha regalato un gol alla squadra.

Il match si è concluso 2-1 a favore del Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)