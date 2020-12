Potenza Calcio: 5 gol nella sfida con la Viterbese

Si è appena concluso il match Potenza Calcio-Viterbese Castrense presso lo stadio Viviani, valido per il Campionato di Serie C girone C.

Ricordiamo che il nostro Potenza arriva da 3 sconfitte consecutive e un pareggio con il Bisceglie seguito da un ulteriore insuccesso contro l’Avellino.

La doppietta di Cianci, al 15′ e al 40′, ha sancito un iniziale vantaggio dei rossoblu.

La Viterbese ha accorciato le distanze al 50′, con il colpo di testa da Mbende.

A 56′ pareggio della Viterbese ancora con Mbende, sugli sviluppi da calcio d’angolo.

Allo scadere Simonelli ha portato in vantaggio la Viterbese che ha conquistato la vittoria.

La partita si è così conclusa con il risultato finale di 2-3.

Forza Potenza, resteremo sempre con te.a

