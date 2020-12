Coronavirus Italia, superate le 60mila vittime: ecco i dati

In Italia, dall’inizio dell’epidemia, almeno 1.728.878 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus: i nuovi casi sono 18,887 (ieri erano +21.052), mentre i decessi odierni sono 564, (ieri erano +662), per un totale di 60.078 vittime da febbraio.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 913.494: 17.186 quelle uscite oggi dal Covid, (ieri erano +23.923).

Gli attuali positivi risultano essere in totale 755.306, +1.137 rispetto a ieri quando erano -3.533.

I tamponi sono stati 163.550 ovvero 31.434 in meno rispetto a ieri (194.984).

I malati più gravi in terapia intensiva sono 3.454 in totale: i posti letto occupati in rianimazione sono -63 (ieri -50), ma sono entrate +150 persone in questo reparto (ieri +192): vuol dire che nelle ultime 24 ore sono usciti dalle Terapie Intensive 213 pazienti (150+ 63) in quanto migliorati o deceduti.

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 30.391 in totale: i posti letto occupati sono +233 rispetto al giorno prima (ieri -1.043).

