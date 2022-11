Potenza Calcio: al via le candidature per il nuovo torneo misto! Ecco il progetto

Al via le candidature per prendere parte ad Integration League, il nuovo torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, promosso da Lega Pro con il sostegno di UNHCR e Project School.

Il progetto prevede la formazione di 8 squadre, composte da 8 cittadini italiani e 8 rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, di sesso maschile residenti o domiciliati nelle città dei club di Lega Pro aderenti.

Oltre al Potenza Calcio vi prendono parte: Ancona, Fidelis Andria, Cesena, Feralpisalò, Virtus Francavilla, Monopoli e Reggiana.

Le squadre si alleneranno per 5 mesi nelle strutture messe a disposizione dei club per poi competere tra loro in un vero e proprio torneo di 15 partite, con la finale che si disputerà in un importante stadio italiano.

Fino all’11 dicembre 2022 è possibile inviare la propria candidatura per far parte di una delle 8 squadre – Potenza Calcio compresa – compilando il form presente al link https://www.lega-pro.com/integration-league/.

Le candidature ricevute per cittadini locali e rifugiati e richiedenti asilo verranno valutate, le persone selezionate verranno ricontattate. Possono candidarsi per partecipare a Integration League:

· Cittadini italiani di sesso maschile residenti o domiciliati a Potenza o dintorni;

· Rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, di sesso maschile residenti o domiciliati a Potenza o dintorni;

· Maggiorenni e con certificato di buona salute.

I partecipanti riceveranno il kit di abbigliamento sportivo e sarà loro riconosciuto un attestato di partecipazione finale. Un‘opportunità unica per prendere parte a un progetto sportivo con la propria squadra del cuore. Per maggiori informazioni contattare via mail: ufficiostampa@potenzacalcio.eu e comunicazione@lega-pro.com.

TRIANGOLARE CALCIO FEMMINILE: 8 DICEMBRE AL VIVIANI

L’8 dicembre alle ore 9.30 presso lo stadio Alfredo Viviani (ingresso libero) L’ASD Seventeen Potenza, in collaborazione con il Potenza Calcio, organizza un triangolare di calcio femminile con le squadre ASD Matheola ed Avigliano Calcio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Potenza e Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Basilicata, in particolare, al fianco dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con donazione di un euro simbolico dalle ragazze partecipanti e libera da quanti vi assisteranno sugli spalti.

Si tratta di una vetrina importante per le squadre impegnate in campo e per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, verso la pratica sportiva in rosa ed un sostegno tangibile alle realtà di welfare territoriale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)