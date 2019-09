Potenza Calcio: ecco com’è finita la sfida contro la Ternana

Si è appena conclusa la seconda giornata di Campionato di Serie C Girone C valida per la stagione 2019/2020.

Il Potenza Calcio è sceso in campo contro la Ternana.

il primo tempo è terminato 0-0.

Nessun goal, ma il Potenza ha dimostrato sin da subito grande grinta:

Al 2′ Emerson si è opposto alla conclusione di Proietti sventando ogni pericolo;

Al 20′ Breza ha protetto la porta da un fortuito pallonetto.

Vantaggio della Ternana al 73′ del secondo tempo grazie alla rete di Russo.

Dopo 4 minuti di recupero, il match si è concluso 1-0 per la Ternana.

Forza Potenza, “ovunque andrai saremo insieme a te!”.