A Potenza vola alto il ricordo di Luciana con questa iniziativa in nome dell’accoglienza

È stato un tornado di emozioni il “Memorial Luciana Blasi” che si è svolto ieri, 31 Agosto, presso il Pala Rossellino a Potenza.

Un pomeriggio di sport e aggregazione che la Fondazione Luciana Blasi ha fortemente voluto per trasmettere il messaggio che più di ogni altro ha segnato la vita di Luciana: quello dell’accoglienza.

È proprio questo lo scopo della Fondazione: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di saper accogliere chi vive situazione di difficoltà; praticamente quello che Luciana, nella sua esistenza, vestendo i panni di mamma e donna “normale”, ha sempre provato a fare senza mai risparmiarsi.

Ecco quanto spiegato da Antonio Greco, marito di Luciana e Presidente della Fondazione:

“Un’accoglienza che guardi ogni sfaccettatura della società, dalle persone rimaste sole per la perdita di un familiare a chi semplicemente vive difficoltà quotidiane chiudendosi in se stesso, da chi soffre per la lontananza dei figli che lasciano casa a chi si trova semplicemente escluso.

Spesso sono persone che nascondono la loro sofferenza, che non si lasciano aiutare facilmente.

Mia moglie Luciana aveva il dono di riuscire ad aiutare tutti, conquistandosi la fiducia di queste persone e soprattutto il loro affetto”.

E mentre Antonio (che tutti chiamano affettuosamente Tonino) proseguiva con il suo intervento, non toglieva gli occhi dal parquet, dove il Memorial ha preso vita con un triangolare di calcio a cinque fra la squadra dei Vigili del Fuoco, team di Carmine Blasi (fratello di Luciana ed ideatore di questo Memorial), la squadra dei Calciatori Lucani trascinata da Maurilio Greco, figlio di Luciana, ed il Dragonara Calcio.

Sono diverse le iniziative che la Fondazione ha messo in campo per sensibilizzare su questo tema.

Lo scorso 17 Giugno, anniversario della morte di Luciana, è stato lanciato il concorso fotografico “Scatti di accoglienza” che ha registrato la partecipazione di trenta fotografi, i quali si sono messi in gioco presentando oltre 130 scatti.

Un concorso letterario, invece, verrà proposto proprio nel corso di questo mese, Settembre, con premiazione prevista per l’8 Aprile 2020, data simbolica, in quanto giorno in cui ricorre la nascita di Luciana.

Durante il memorial, c’è stato spazio anche per i più piccolini.

Fra loro, anche Paolo e Marco, nipotini di Luciana.

Una partita di calcio femminile ha chiuso la bellissima giornata all’insegna del ricordo di Luciana e dei suoi precetti: accogliere, ascoltare, amare.