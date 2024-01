Potenza: Capodanno tra musica, botti e fuochi d’artificio. Questo il bilancio dei festeggiamenti per il nuovo anno

È stata una notte tutto sommato tranquilla quella che ha accompagnato i lucani nel nuovo anno 2024.

Nelle piazze della Basilicata, come fa sapere rainews, in migliaia hanno atteso la mezzanotte e poi festeggiato sulle note dei concerti organizzati in particolare a Potenza e Matera.

Grande successo al Parco del Castello Tramontano nella Città dei Sassi per l’esibizione di Edoardo Bennato e dei Tarantolati di Tricarico, mentre nel capoluogo l’appuntamento con il rapper Clementino ha riempito Piazza Mario Pagano e il centro storico.

L’arrivo del 2024 è stato accompagnato da una gran quantità di fuochi d’artificio.

Hanno quindi avuto poca efficacia le ordinanze che ne vietavano l’accensione, in particolare nelle due città principali della regione.

Il 118 non ha segnalato alcun intervento di rilievo nel corso della notte, né per le ferite causate dai botti né per altre emergenze.

Anche sulle strade della regione la circolazione è stata regolare: efficaci i controlli di polizia e carabinieri per assicurare un ritorno a casa in sicurezza.