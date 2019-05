Potenza, caso di meningite acuta in provincia: giovane trasportata al San Carlo

Preoccupazione per una ragazza di Palazzo San Gervasio.

Si tratta di una giovane studentessa, frequentante il Liceo “Q. Orazio Flacco” di Venosa, che, qualche giorno fa, pare in orario scolastico, è stata colta da un malore.

Trasportata all’Ospedale San Carlo di Potenza e confermata la diagnosi di meningite acuta, è stata avviata la profilassi per quanti hanno avuto contatti diretti con lei.

In corso accertamenti per individuare l’origine del batterio, ma si esclude un pericolo per la salute pubblica.

Seguiranno aggiornamenti.