Ancora pioggia a Potenza: queste le ultime previsioni

Come anticipato, qualche raggio di sole è tornato su Potenza.

Pare però non durerà a lungo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Mercoledì 22 Maggio, niente precipitazioni, solo scarse nubi per tutto il giorno.

La temperatura massima registrata pare sarà di 18°C e la minima di 9°C.

Per domani, Giovedì 23 Maggio, si prevedono nuvole sparse al mattino, seguite da temporali a partire dal pomeriggio; sereno in serata.

La temperatura massima registrata pare sarà di 16°C e la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.