Potenza: chiesta la riduzione degli orari di queste Scale Mobili! Ecco la situazione

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato di Fit-Cisl a firma del segretario generale Sebastiano Colucci.

Ecco la situazione denunciata:

“Abbiamo avuto il dispiacere di leggere il resoconto dell’Audizione in VI Commissione della Società Miccolis spa, attuale gestore del Trasporto Pubblico Urbano di Potenza – dichiara il Segretario Generale della FIT-CISL di Basilicata Sebastiano Colucci.

Ancora non riusciamo a comprendere come degli Amministratori possano chiedere la riduzione degli orari della Scala Mobile Basento, perché a loro dire utilizzata solamente negli orari di apertura del Comune di Via Nazario Sauro, soluzione quest’ultima che davvero fa comprendere l’inesistente conoscenza del Trasporto Pubblico da parte di chi la mattina si reca nelle commissioni consiliari senza un minimo di preparazione, se fossero stati preparati, avrebbero chiesto di riabilitare come centro d’interscambio il Mobility Center, che ad oggi viene utilizzato come parcheggio, snaturando di fatto l’idea per la quale è stato creato, ovvero lo scambio dal ferro (Treno), al meccanizzato (Scale Mobili) alla gomma (Autobus), con circolari per raggiungere la Scala Mobile Prima, il Ponte Attrezzato, l’Ospedale, ASP e Regione.

Ma contrariamente i luminari della VI Commissione ne chiedono l’ammutinamento, perche è più facile chiudere e non pensare ad una soluzione fruibile e funzionale.

Un fatto ancora più ci sconcerta è l’intervento del Consigliere Enzo Stella Brienza che nel consiglio Comunale del 30 Novembre 2023, chiede in poche parole di effettuare un analisi costo benefici delle Scale Mobili e della loro manutenzione, senza pensare che gli impianti meccanizzati danno lavoro a 50 famiglie e che il Trasporto Pubblico è un diritto Costituzionalmente Tutelato, e non sarà mai economicamente vantaggioso, soprattutto nei piccoli centri.

In 4 anni nessuno ha chiesto la modifica del Piano di Esercizio fermo al 2015, e non calzante con le esigenze di una città estesa come Potenza, ma al contrario paradossalmente si chiede di ridurre i servizi, cosa che nessun buon amministratore chiederebbe mai.

Confidiamo nel buon senso del Sindaco Mario Guarente, che ha sempre tutelato il mondo dei trasporti e che sicuramente non ascolterà alcuni consiglieri di Maggioranza e Opposizione, che non hanno a cuore i lavoratori e il futuro della Città”.