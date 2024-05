Potenza, chiude questo asilo: “gravi disagi per le famiglie”. La denuncia

“Ci avevano abituati a tutto, ma adesso hanno davvero toccato il fondo.

È di questa mattina la notizia che per l’intero anno educativo 2024-2025 chiude l’asilo nido di via Torraca per lavori legati al PNRR”.

Lo fanno sapere in un comunicato stampa sono le consigliere comunali Bianca Andretta e Angela Blasi.

Continuano Blasi e Andretta:

“Le famiglie, che avevano scelto tale struttura saranno costrette a optare, nei limiti della disponibilità dei posti, per le sedi di Via Adriatico, via Ionio o via Perugia, quindi in asili situati in zone lontanissime da quella prescelta.

Continua la sciatteria con cui la destra ha amministrato la città per 5 anni.

I lavori erano programmati da tempo e si sarebbero dovute e potute mettere in campo le opportune soluzioni.

Avrebbero per esempio potuto trovare sedi alternative, così da evitare l’unica scelta priva di ogni logica: la chiusura dell’asilo.

Ciò comporterà la riduzione dei posti e gravi disagi per le poche famiglie che riusciranno a trovare posto negli altri asili.

Ancora una volta a prevalere sono state incompetenza e disattenzione per i bisogni familiari e delle lavoratrici che inevitabilmente perderanno il lavoro.

Chiediamo pertanto al sindaco Guarente e alla sua giunta di rivedere immediatamente questa insensata decisione e di mettere in campo ogni azione volta a tutelare e garantire le necessità delle famiglie”.