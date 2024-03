Il Comune di Potenza avvisa la cittadinanza:

“Chiusura della scuola primaria del plesso di via Tirreno dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo Milani”, a decorrere dalle ore 14:00 del 27 marzo 2024 fino al 2 aprile 2024 in concomitanza con le festività pasquali, per consentire la realizzazione di lavori di sostituzione delle due vetrate presenti in corrispondenza delle scale interne”.