Potenza: chiuso l’asse viario di via Appia. Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa:

“Il dirigente dell’Unità di direzione ‘Patrimonio e viabilità’ con un proprio provvedimento ha disposto dalle ore 20.30 del giorno 2 febbraio 2024 alle ore 7 del giorno 3 febbraio 2024 e, comunque, fino a cessate esigenze la chiusura momentanea dell’asse viario di via Appia, all’altezza dell’edificio dell’ANAS, deviando il traffico veicolare proveniente da via Appia direzione San Rocco a sinistra su via Torraca.

La disposizione si è resa necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori di efficientamento e ottimizzazione delle reti di distribuzione e recupero perdite, mediante la sostituzione della condotta di adduzione al serbatoio cittadino di San Rocco”.