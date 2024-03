Potenza, cinghiale ancora comodamente a spasso per la città! Lo avete visto?

Cinghiali ovunque a Potenza sempre più in cerca di cibo e a due passi dalle abitazioni.

I residenti sono esasperati.

In via Giovanni XXIII, qualche tempo fa, infatti è stato avvistato un gruppo di circa ben 40 ungulati e, di giorno in giorno, le segnalazioni tendono a moltiplicarsi.

Ecco quanto dichiarava un lettore alla nostra Redazione:

“Non è la prima volta che ci troviamo faccia a faccia con i cinghiali.

Ieri sera però, mentre con mio figlio eravamo in auto, un gruppo è sbucato fuori in fila indiana.

La scena inizialmente ha divertito mio figlio ma poi, quando gli esemplari hanno attraversato la strada a decine (alcuni anche di grossa taglia), ha iniziato a spaventarsi.

Non è possibile correre questi rischi in città, non è normale”.

Ad oggi un altro cittadino fa sapere:

“Ieri mattina è stata scattata questa foto, in prossimità della chiesa di San Rocco.

La cosa sta diventando pericolosa.

Speriamo che che ci governa o che ci governerà prenda in considerazione la vaga idea di prendere provvedimenti, senza aspettare che qualcuno si possa fare male…. o peggio”.

Una delle tante segnalazioni che si aggiunge a quelle degli abitanti di Via Lisbona (zona Parco Mondo),Via Londra e via Parigi.

Da voi com’è la situazione?

Ecco la foto.