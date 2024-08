Potenza: circa trecento persone al “Basilicata Pride”. I dettagli

Circa trecento persone hanno partecipato oggi pomeriggio, a Potenza, alla seconda edizione del “Potenza Basilicata Pride”, organizzato da Arcigay Basilicata e il Centro Antidiscriminazioni Artemide, operante in Basilicata dal 2022, con altre realtà associazionistiche.

Spiega ansa che “l’iniziativa è partita dall’Unione degli studenti di Basilicata che hanno sottolineato come si senta tra i giovani ‘l’esigenza di continuare a parlare ancora di questi temi difficili, troppo spesso lasciati da parte, per far sì che la nostra comunità cittadina si senta coesa e accolta tutta in tutte le parti che la compongono’.

Per la manifestazione, che è tornata tra le strade del capoluogo lucano dopo sette anni – era il 3 giugno 2017 – il tema individuato è ‘la libertà nel vivere il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere, fino ad arrivare alla scelta sul proprio corpo’.

Il corteo, partito da una piazza centrale del capoluogo lucano, è diretto in un parco pubblico, dove è in programma una festa di condivisione“.