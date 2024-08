Potenza: Luigi Attademo ed il quartetto Lyskamm arrivano in provincia per Il Festival Internazionale della Chitarra. I dettagli

Luigi Attademo ed il quartetto Lyskamm arrivano a Latronico (Potenza) con un concerto per Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese.

La direzione artistica è del Maestro Pino Racioppi.

L’appuntamento è per il 23 agosto alle ore 21:15 all’Auditorium Sandro Pertini.

Luigi Attademo, chitarrista, ricercatore e didatta, ha completato con il chitarrista-compositore Angelo Gilardino la sua formazione chitarristica.

È stato vincitore di diversi premi nazionali e internazionali, come il Concorso Internazionale “De Bonis” di Cosenza nel 1998, ed ha raggiunto un prestigioso risultato nel 1995 laureandosi terzo al “Concours International d’Exécution Musicale” di Ginevra. Musicolo e didatta, ha curato la catalogazione dei manoscritti presso l’Archivio della “Fondazione Andrés Segovia” di Linares (Spagna), collabora con la Haute Ecole de Musique di Ginevra, con l’Istituto Musicale “R.. Franci” di Siena, è stato docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti di Bergamo e attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio Statale “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

E’ invitato regolarmente dalla Royal Academy of Music (Londra) a tenere “lecture- recitals”.

Spiega Pietro Cantisani, Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese:

“Luigi Attademo è un Amico della Musica del Lagonegrese, un musicista da sempre legato al nostro Festival, nel 1992 vinse infatti il nostro Concorso Internazionale d’esecuzione di musica per chitarra del XX secolo e dallo scorso anno lo abbiamo scelto come coordinatore scientifico del Premio Angelo Gilardino.

Inoltre, il 24-25 agosto terrà qui da noi una masterclass per giovani chitarristi.

Oltre alla chitarra del maestro Attademo ad eseguire le musiche di Haydn, M.Castelnuovo Tedesco e Angelo Gilardino ci saranno altri 4 eccellenti musicisti: Cecilia Ziano e Clara Franziska Schötensack al violino, Francesca Piccioni alla viola e Giorgio Casati al violoncello”.

Il Quartetto Lyskamm è stato fondato nel 2008 al Conservatorio di Milano ed è composto da quattro musicisti italiani.

Nel 2016 il Borletti Buitoni Trust ha assegnato al Quartetto Lyskamm il premio speciale per la musica da camera intitolato alla memoria di Claudio Abbado.

Ha ricevuto il secondo premio ed il premio speciale Pro Quartet al concorso internazionale Franz Schubert und die Musik der Moderne di Graz, il premio Vittorio Rimbotti dell’ Accademia Europea del Quartetto, il premio della Jeunesse Musicale Deutschland, la borsa di studio della Ad Infinitum Foundation ed il primo premio al concorso della Possehl Stiftung di Lubecca.

Nel 2017 il quartetto ha vinto il primo premio al Gianni Bergamo Classic Music Award di Lugano. Dal 2014 è impegnato nei progetti di circuitazione promossi, in Italia e in Europa, dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica), è stato in residence agli “Amici della musica di Padova” per il bienno 2015-2017 ed è quartetto in residence all’Accademia Filarmonica Romana per tre anni da gennaio 2019, eseguendo l’integrale dei quartetti di B. Bartòk e l’op.18 di L.v. Beethoven.

I prossimi appuntamenti del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro sono: il 25 agosto a Palazzo Corrado di Lagonegro con il concerto del Salzburg Trio; il 27 agosto in provincia di Salerno, a Casaletto Spartano con il concerto per chitarra e sassofono di Francesco Dominici-Buraccini e Mattia Catarinozzi alla Conchiglia di Venere, ed infine il concerto del duo Colombo-Santangelo a Lagonegro il 29 agosto, sempre a Palazzo Corrado.