A Potenza comparso questo striscione: l’avete visto?

“L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini che con il loro senso civico spingono la città verso il decoro, l’ordine e la bellezza che merita”.

E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente Alessandro Galella che prosegue:

“Per questo ringrazio gli autori dello striscione applicato su una recinzione per invitare gli utenti del Mc Donald’s che solitamente si fermano a consumare la loro cena in macchina e buttano regolarmente a terra tutto.

Queste abitudini assurde che spesso sono proprie dei più giovani, denotano che il lavoro da fare per far comprendere che la città non è terra di nessuno ma la casa di tutti, è ancora un lavoro molto importante da affidare ad ognuno di noi.

Buttare una carta a terra è un’offesa a tutti noi.

Per questo, come assessore all’Ambiente mi recherò personalmente presso il Mc Donald’s per chiedere al proprietario di sensibilizzare i propri clienti al rispetto delle regole del vivere comune”.

Questo lo striscione.