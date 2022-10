Potenza, comunità indignata in provincia: ladri entrano con prepotenza in pieno centro storico. I dettagli

Il sindaco di Barile, Antonio Murano, denuncia numerosi furti e chiede per questo motivo un rinforzo delle forze dell’ordine.

Ecco le sue parole:

“In qualità di Sindaco del Comune di Barile è con vero stupore dover denunciare il ripetersi di furti che vengono a verificarsi nella comunità barilese, per ultimo quello avvenuto, con l’intrusione prepotente in un’abitazione, nella notte tra martedi 11 e mercoledi 12 ottobre ed in pieno centro storico, rispetto al quale auspichiamo che la Magistratura e le forze dell’ordine, a cui va la nostra convinta fiducia, facciano chiarezza su quanto accaduto e possano consegnare alla giustizia gli autori di questi inquietanti episodi.

Il crescente fenomeno del furti in abitazioni ha suscitato non solo la mia indignazione, ma anche quella dell’intera comunità che si vede spaventata e privata della serenità e della sicurezza che ciascun cittadino deve poter godere nel paese e nella casa in cui vive.

In tale contesto, sento, come mio precipuo dovere, di chiedervi un impegno ulteriore, affinché, tutti insieme, nel rispetto dei ruoli, si possano attuare misure maggiori per la sicurezza dei cittadini, attraverso un presidio continuo di pattugliamento delle forze dell’ordine sul territorio.

Confidando, come sempre, in un rapporto di reciproca collaborazione e con la fiducia che quanto sopra richiesto possa trovare un possibile accoglimento, l’occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

Dalla Residenza Municipale i 14 ottobre 2022″.

