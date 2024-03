Potenza, “Contro la violenza, anche tu puoi fare la tua parte”: l’iniziativa di queste associazioni

Tutto pronto per presentazione della campagna di comunicazione “Le mani contro la violenza, anche tu puoi fare la tua parte” che si terrà mercoledì 6 marzo 2024 (alle ore 17) nella sala conferenze del CSV Basilicata, in via Sicilia a Potenza.

La campagna nasce dall’idea condivisa da più associazioni di mettersi in rete per offrire alla comunità uno strumento informativo semplice ed innovativo declinato attraverso diverse modalità di comunicazione accessibili e soprattutto fruibili a tutti e precisamente nel formato a stampa, audio, LIS e Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

E’ promossa dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità di Basilicata, l’UICI di Potenza, l’associazione ALA, la cooperativa Segnalis e l’Associazione Nazionale Interpreti LIS.