Potenza: controlli gratuiti per i cittadini. Ecco date e orari

Il Comune di Potenza ha patrocinato l’evento ‘Truck Banca del Cuore’ della Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), che si prepara a raggiungere le città di Potenza.

L’obiettivo consiste nel rendere la Prevenzione Cardiovascolare accessibile a tutti.

Il Truck, appositamente allestito, offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente, e in totale sicurezza, una serie di controlli per valutare lo stato di salute del proprio cuore:

• esame elettrocardiografico – ECG;

• screening aritmico;

• controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico;

• calcolo del Rischio Cardiovascolare Inoltre, verrà rilasciata la card BancomHeart attiva, che consentirà di accedere in modo semplice e intuitivo allo storico sanitario personale e all’ECG del cuore attraverso la password e le credenziali personali.

Il sindaco Vincenzo Telesca accoglie con “entusiasmo l’iniziativa e l’assessore ai Rapporti con la Sanità Angela Lavalle loda l’iniziativa “pregevole che coinvolge i cittadini di Potenza” e precisa che:

“giornate come queste diventano momenti di informazione, confronto e sensibilizzazione per tutti noi.

È attraverso il coinvolgimento e la consapevolezza che possiamo davvero fare la differenza nella prevenzione.

Quest’anno è stato fondamentale il supporto dell’Associazione Potentina Amici del Cuore che ha voluto gentilmente contribuire nel reperire le risorse umane, professionali e finanziarie per la tappa del Truck di Potenza che si terrà 11, 12 e 13 Novembre nel Piazzale Gaetano Michetti (Piazzale antistante la Regione Basilicata) dalle ore 9 alle 19“.

Gli organizzatori invitano chiunque voglia eseguire lo screening a presentarsi nella sede indicata previa prenotazione (non obbligatoria) sul sito ANMCO https://www.bancadelcuore.it/prenotazioni/

Ringraziano inoltre tutti i volontari Cardiologi e Infermieri che si sono resi disponibili e l’Associazione Potentina Amici del Cuore, in particolare il presidente Rocco Fatigante, per l’impegno profuso in questi anni e la pronta disponibilità nel sostenere in questa iniziativa.