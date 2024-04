Potenza, crollo delle temperature: chiesta la proroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento. I dettagli

Riceviamo la nota dei Consiglieri Comunali di Potenza Marco Falconeri e Rocco Pergola:

“In relazione al peggioramento del meteo e conseguente abbassamento drastico delle temperature, abbiamo chiesto al Sindaco di Potenza, Mario Guarente, la disposizione di una proroga all’accensione degli impianti di riscaldamento pubblici e privati esistenti sulla città di Potenza.

In realtà il peggioramento della situazione metereologica era già stato previsto prima della naturale scadenza del 15 aprile, data oltre la quale in assenza di proroghe è obbligatorio per le ditte di manutenzione e gestione degli impianti, procedere allo spegnimento degli impianti.

Ma a differenza dell’anno scorso che ha visto da parte del primo cittadino intervenire con una proroga, quest’anno nulla è stato fatto.

Consideriamo che ad essere interessati sono soprattutto le scuole materne, gli asili nido, le strutture che ospitano gli anziani.

Era pertanto prevedibile che proprio queste categorie lamentassero la mancata adozione di un provvedimento atto a tutelare soprattutto chi soffre di situazioni particolari.

Occorre essere su questo tema attenti e verificare sempre il meteo che per Potenza, una delle città più alte di Italia, rappresenta un “termometro” sensibile per il benessere della cittadinanza”.