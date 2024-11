Potenza, da oggi iniziano i lavori su due strade cittadine: queste le modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione a Potenza.

Secondo l’ordinanza N°: 492/2024 è pervenuta in data 12/11/2024, acquisita al protocollo dell’Ente con il n° 115229 l’istanza da parte di “E-DISTRIBUZIONE”, ad ottenere un provvedimento, di divieto di sosta con rimozione (0-24), restringimento della carreggiata regolamentato da segnaletica e/o se necessario la chiusura al transito veicolare dell’asse viario interessato dai lavori di scavo, in via Enna, e via Messina a partire dal giorno 18/11/2024 alle ore 17,30 del giorno 31/12/2024, potenziamento linee BT. lavori, PNRR AUT. 133874/99.

Viene quindi disposta:

1. in via Enna dalle ore 8.00 del giorno 18/11/2024 alle ore 17:30 del giorno 31/12/2024, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati, restringimento della carreggiata regolamentato da segnaletica e/o se necessario la chiusura al transito veicolare, con il passaggio consentito ai residenti, mezzi di soccorso, e forze dell’ordine;

2. in via Messina dalle ore 8.00 del giorno 18/11/2024 alle ore 17:30 del giorno 31/12/2024, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati, restringimento della carreggiata regolamentato da segnaletica e/o se necessario la chiusura al transito veicolare, con il passaggio consentito ai residenti, mezzi di soccorso, e forze dell’ordine.