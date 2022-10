Potenza: dall’edificio scolastico più antico della regione al via una Missione di Pace e Felicità! Ecco il bel progetto

Giovedì 6 ottobre ore 10:00, organizzato dall’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura, si terrà nel plesso ‘XVIII Agosto 1860’, in via del Popolo a Potenza l’incontro con la partecipazione:

del Prefetto di Potenza;

l’Assessore regionale alle Scuole, Formazione e Lavoro;

Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione USR;

Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche;

UNICEF;

Garante Infanzia Adolescenza;

Consigliera Regionale Parità.

L’obiettivo del Tavolo Permanente è investire nelle nuove generazioni e renderle protagoniste di un nuovo Modello di Sviluppo Eticosostenibile per fare della ‘Basilicata la prima regione a misura dei Giovani’.

In un momento così difficile per le sorti dell’intero pianeta, appare sempre più urgente intervenire con proposte concrete per superare ansie e preoccupazioni con investimenti mirati a offrire nuova occupazione, a fermare lo spopolamento e superare il malessere giovanile con una maggiore attenzione ai valori universali e ad un’educazione alla Gioia e all’Arte di Vivere, condizioni indispensabili per una società migliore e per una più elevata qualità della vita, realizzabili attraverso la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale e con la diffusione di stili di vita più sani e armoniosi.

Marianna Catalano, Dirigente Scolastica dell’IC Torraca-Bonaventura, ha detto:

“Siamo molto lieti di ospitare il Tavolo Permanente ‘Basilicata prima regione a misura dei Giovani’ nel nostro plesso ‘XVIII Agosto 1860’, in via del Popolo a Potenza, che, per essere il più antico edificio scolastico della regione, (la sua costruzione risale al 1888) si presta particolarmente a rappresentare tutte le scuole lucane in relazione ad una iniziativa regionale dal grande valore simbolico che investe sulla scuola e sui giovani.

Abbiamo accettato con piacere ed entusiasmo il ruolo di lead partner per avviare l’attuazione delle azioni e degli eventi previsti dal Tavolo, adottando Buone Pratiche, anche attraverso un processo di sensibilizzazione rivolto agli alunni e alle famiglie, che potranno essere estese poi a tutte le scuole della regione per esaltare lo spirito di unione, di collaborazione, di confronto dell’intero territorio e per creare condizioni ideali di crescita puntando su una didattica di qualità”.

L’incontro sarà l’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori anche alla luce degli importanti risultati raggiunti nel Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche (CNPC), grazie al forte impegno di Andrea Oriente e Stefano Melodia, rispettivamente presidenti Consulte Provinciali Studentesche di Potenza e Matera.

Verrà inoltre presentata la Rete Transnazionale e Interculturale con le scuole italiane, europee e internazionali che avrà il compito di rinsaldare i legami tra i popoli e far trionfare la Pace attraverso l’Arte e la Cultura con un grande evento internazionale che avrà il suo momento clou a Matera nella Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e che ha già ricevuto l’autorevole Patrocinio dell’UNESCO per il suo valore culturale e didattico.

Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del Tavolo Permanente, ha ricordato:

“L’iniziativa rientra tra le attività del Programma Operativo Fondo Europeo Sociale Basilicata e si inserisce nelle manifestazioni che la Regione ha avviato per le celebrazioni dell’Anno Europeo dei Giovani.

Siamo certi che solo puntando sull’Educazione all’Arte di Vivere per fare della Vita un’Opera d’Arte e coinvolgendo tutte le scuole lucane di ogni ordine e grado, grazie al sostegno fondamentale del Ministero dell’Istruzione USR Basilicata, nella Rete Transnazionale con le scuole europee, ucraine, russe, americane e di altri Paesi intercontinentali, sarà possibile promuovere i valori universali e creare solide basi mondiali di convivenza pacifica fondate su Arte e Cultura per lanciare dal Cuore della Basilicata al Cuore del Mondo una Missione di Pace e Felicità”.

