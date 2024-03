Potenza, disposta la chiusura dell’I.C. ‘La Vista’: ecco giorno e orario

In concomitanza con la firma dell’Accordo di Sviluppo e Coesione fra Governo nazionale e Regione Basilicata, programmata per lunedì 25 marzo 2024, nei locali dell’Università degli Studi di Basilicata, sede di Via Nazario Sauro, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni, il tratto di strada tra via Viviani e la piazza del Francioso sarà interdetto al traffico a cominciare dalle ore 14 del 25 marzo 2024 per consentire lo svolgimento dell’appuntamento in sicurezza.

Essendo interessata all’evento anche l’adiacente via Enrico Toti, strada nella quale sono ubicati gli edifici scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso di rione Francioso dell’Istituto Comprensivo ‘Luigi La Vista’, è stata disposta, per prevenire ed evitare ogni pericolo di ordine e sicurezza pubblica, la chiusura degli edifici scolastici siti in via Enrico Toti dalle ore 14, per la sola giornata del 25 marzo 2024.