Potenza, domanda di conferma iscrizione all’Asilo nido comunale: ecco fino a quando fare domanda

I nuclei familiari dei minori iscritti e frequentanti il servizio di Asilo nido comunale che intendono confermare la permanenza del minore al nido per il prossimo anno educativo 2024/2025, sono tenuti a compilare in ogni sua parte e trasmettere, firmato, il modello di ‘Fac – simile – Domanda di conferma anni successivi’ e relativi allegati, materiale scaricabile al link https://www.comune.potenza.it/?p=59522, entro il giorno 18 aprile 2024, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.potenza.it oppure con consegna a mano al Protocollo dell’Ente in via N. Sauro, in busta chiusa su cui sarà cura del richiedente apporre la dicitura “Servizio di Asilo Nido comunale a. e. 2024/2025. CONFERMA ISCRIZIONE”.

Si specifica che, ai fini della permanenza del minore al nido, a seguito di conferma di iscrizione per l’anno educativo 2024/2025, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in regola con i pagamenti delle rette spettanti per l’anno educativo in corso.

A tal fine, si precisa, altresì, che in ogni momento l’Ufficio Istruzione ‘Servizio Asili Nido’ può procedere alla verifica della particolare situazione debitoria.

Informazioni e chiarimenti riguardanti questo Avviso possono essere richiesti all’Ufficio Istruzione ‘Servizio Asili Nido’ del Comune di Potenza a mezzo e-mail all’indirizzo asilonido@comune.potenza.it.