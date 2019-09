Potenza: “È ora di riconoscere a queste lavoratrici e a questi lavoratori il diritto al rinnovo del contratto”. A chiederlo…

Si è svolta oggi 16 Settembre a Potenza l’assemblea dei lavoratori del Don Uva – Universo salute in vista dello sciopero nazionale unitario proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per il personale non medico delle strutture sanitarie associate Aiop e Aris, previsto per l’intera giornata o turno di lavoro del prossimo 20 Settembre.

Lo sciopero si è reso necessario a seguito dello stallo della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo causato dalla indisponibilità dichiarata dalle parti datoriali di avviare un confronto sulla parte economica ma, soprattutto, di mettere a disposizione le necessarie risorse per giungere, finalmente, a un rinnovo che equipari le lavoratrici, i lavoratori e i professionisti della sanità privata accreditata ai colleghi che espletano le medesime funzioni nelle strutture pubbliche.

I segretari regionali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl rispettivamente Giuliana Scarano, Giovanni Sarli e Antonio Guglielmi affermano:

“Apprezziamo l’impegno, promesso e mantenuto, del ministro Speranza di convocare le parti domani Martedì 17 Settembre.

Tuttavia la mobilitazione continua con un presidio davanti alla sede del Don Uva a Potenza il 20 settembre, dalle 9:00 alle 19:00.

Le regioni, in quanto soggetti coinvolti, hanno dato disponibilità al confronto e a concorrere ad una positiva soluzione della vertenza.

La responsabilità adesso è quindi tutta in capo ad Aris e Aiop.

Come sosteniamo da mesi, da anni, non è più tollerabile che si attenda da 13 anni il rinnovo di un contratto che riguarda circa 300 mila persone tra infermieri, tecnici di radiologia, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e tutti i professionisti della salute, compresi gli amministrativi, impegnati nel privato pur garantendo un servizio pubblico.

In Basilicata sono circa un migliaio, con soli 300 dipendenti al Don Uva Universo Salute.

È ora di riconoscere a queste lavoratrici e a questi lavoratori ciò che meritano, il diritto al rinnovo del contratto”.

In particolare il rinnovo del contratto è indispensabile al fine di assicurare uguali diritti tra i lavoratori privati e quelli pubblici e dare risposte ai bisogni di salute.

Con il rinnovo del contratto i sindacati chiedono:

il riconoscimento dei giusti aumenti salariali, maggiori risorse sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale;

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

il diritto alla formazione continua e alla qualificazione professionale, anche per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Con lo sciopero, infine, i sindacati dicono “no” alle richieste di AIOP (Associazione italiana ospedaliera privata) e ARIS (Associazione religiosa Istituti Socio-Sanitari), che pretendono dal sistema sanitario nazionale la copertura di tutti i costi del rinnovo per firmare il contratto collettivo nazionale: è inaccettabile una tesi per la quale gli utili sono del privato e gli oneri sono interamente a carico del sistema pubblico.

Di seguito alcuni scatti dell’Assemblea che si è tenuta stamane a Potenza: