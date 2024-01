Potenza: dopo 5 anni riapre la scalinata in questa zona! I dettagli

“Ancora una volta diamo risposte concrete ai cittadini.

Ieri è stata riaperta la scalinata in via dell’Edera dopo importanti lavori di manutenzione e a 5 anni dalla sua chiusura”.

Lo dichiara Carmen Galgano, consigliera comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Potenza.

Nel febbraio 2019 gli operatori della Protezione civile ne hanno interdetto il passaggio perché ritenuta pericolosa alla pubblica incolumità.

Afferma Galgano:

“L’assenza di manutenzione di un immobile privato confinante con la scalinata ne hanno compromesso irrimediabilmente la sicurezza ed è stato necessario l’intervento della Protezione civile comunale.

In questo periodo sono state tante le segnalazioni dei residenti e dei fruitori del passaggio affinché si arrivasse alla risoluzione della problematica.

Ad Agosto mi sono impegnata personalmente e dopo mesi di lavoro, interlocuzioni con gli uffici competenti e con i cittadini finalmente siamo riusciti a porre fine a una questione che creava molti disagi ai residenti.

Sono molto soddisfatta del lavoro svolto.

Ringrazio gli uffici comunali che si sono messi a completa disposizione e hanno preso a cuore la questione.

Da ieri la scalinata di via dell’Edera è tornata a essere sicura e fruibile, ma non è finita qui; ci aspetta un’altra sfida che con il duro lavoro e la passione che ci contraddistinguono, riusciremo a vincere: riqualificare via del Mandorlo.

Vogliamo riportare il decoro anche in questa zona della città, importante per via della sua vicinanza con la centrale via Vaccaro, vogliamo continuare ad ascoltare le istanze dei cittadini e dare loro risposte concrete.

Questa è la Potenza che ci piace, la Potenza dei fatti e non quella delle critiche strumentali”.