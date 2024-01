Potenza: dopo essere quasi completamente scomparsa dal territorio italiano una coppia di cicogne nere è giunta in provincia! I dettagli

E’ di alcune ore fa la notizia che una coppia di cicogne nere è giunta nel nido di Oliveto Lucano”.

A darne notizia l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

Continua Latronico:

“Si tratta di una specie simbolo del parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane.

Fino a qualche anno fa quasi completamente scomparsa dal territorio italiano (solo 3 coppie tra Piemonte e Lombardia).

In Basilicata grazie alle azioni messe in campo dal Parco di Gallipoli Cognato su una singola coppia che nidificava sulle cime aguzze del territorio del Parco è stato possibile raggiungere l’obiettivo di 8 coppie nidificanti in regione.

La specie è assai rara quindi è accertata in Basilicata l’esistenza di un ecosistema ideale per la specie”.

Diversi sono i territori lucani scelti dalla specie: oltre al Parco di Gallipoli Cognato, il Parco Appennino lucano Val D’Agri Lagonegrese e il sito comunitario ubicato nelle Ripe di Muro Lucano.

“La Basilicata esprime sempre più la sua vocazione a scrigno di biodiversità.

Un patrimonio da tutelare e tramandare alle generazioni future, conciliando anche le esigenze di valorizzazione delle aree protette come è avvenuto nel caso di Gallipoli Cognato con contemporanea presenza del ‘Volo dell’Angelo’ e la cicogna nera”.