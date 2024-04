Potenza: dopo le ultime calde giornate di sole, crollo delle temperature! Ecco le previsioni aggiornate

Una saccatura di aria artica irromperà sull’Europa centrale estendendo la sua influenza prima alle regioni settentrionali per poi arrivare al Centro e al Sud.

Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, martedì 16 Aprile, avremo domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 14°C.

Mercoledì 17 Aprile avremo cieli in prevalenza nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio.

In discesa le temperature.

La massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.

Per la giornata di giovedì si prevede un ulteriore calo delle temperature con una minima che pare si attesterà intorno ai 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.