Potenza: due Allievi Marescialli della provincia pronti a prestare giuramento nell’Esercito Italiano. Congratulazioni

Venerdì 19 Aprile 2024, con inizio alle ore 10.30, avrà luogo a Viterbo, la cerimonia di Giuramento del 26° Corso Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano e dell’omologo Corso Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

Nel corso della cerimonia, eccezionalmente svolta in forma congiunta, giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.

Tra i giurandi, gli Allievi Marescialli Angela CANCELLARA di Genzano di Lucania (PZ) e Rocco TETA di Balvano (PZ).

La Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha come obiettivo primario quello di formare i Sottufficiali del ruolo Marescialli e del ruolo Sergenti conferendogli un’adeguata preparazione tecnico-professionale ed un bagaglio culturale appropriato al ruolo.

L’attuale percorso formativo degli Allievi Marescialli è strutturato su 3 anni accademici, caratterizzati da un impegnativo programma di lezioni universitarie che li porteranno a conseguire la laurea in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali”, attività militari teoriche e pratiche svolte in sede, presso le Scuole d’Arma e Specialità dell’Esercito ed in numerose aree/strutture militari collocate sul territorio nazionale.

L’iter formativo riserva inoltre un ruolo fondamentale all’addestramento ginnico-sportivo che è mirato a costruire e consolidare le basi atletiche per assolvere al meglio l’incarico di Comandanti di plotone che una volta a reparto sarà responsabile del mantenimento psico-fisico del personale alle proprie dipendenze.

Racconta di questa particolare esperienza che si appresta a vivere l’Allievo Maresciallo Angela Cancellara:

“Sono nata a Canosa Di Puglia il 29/03/2000 e sono residente a Genzano di Lucania (PZ).

Ho frequentato l’Istituto professionale “E. Majorana”.

Dopo la cerimonia della consegna dello spadino che sancisce l’appartenenza alla Scuola oltre che l’impegno a condividerne i valori, i principi e le tradizioni, il Giuramento sarà per me uno dei momenti più importanti. Felicità, appagamento e ammirazione son i sentimenti che provo.

Sarà il primo di molti momenti pieni di soddisfazione”.

Racconta di sé anche l’Allievo Maresciallo Rocco Teta:

“Sono nato a Potenza in Basilicata.

Ho vissuto a Balvano un piccolo paesino.

Ho frequentato l’istituto tecnico Einstein de Lorenzo conseguendo un diploma in meccanica e meccatronica.

Ho deciso di intraprendere questo percorso per la mia passione per l’Esercito, per poter aiutare gli altri e dimostrare attraverso l’esempio, dopo il mio iter formativo, di poter essere un buon comandante”.

Ecco le foto dei nostri Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.