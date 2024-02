Potenza: “è nostro intento intervenire immediatamente laddove insistono criticità che non garantiscono agli utenti di percorrere in sicurezza le strade”. I dettagli

Questa mattina, su convocazione dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Dina Sileo, si è tenuto un tavolo tra l’assessore, gli uffici del dipartimento e i Presidenti della Province di Potenza e di Matera.

Oggetto dell’incontro è l’analisi del fabbisogno trasmesso dalle Province e la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 per gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

Dichiara l’assessore Sileo:

“Ho comunicato le proposte formulate per la programmazione 2021-2027, condividendo i criteri di individuazione degli interventi con il Presidente Giordano e il Presidente Marrese.

Questo incontro segna l’avvio di una fase operativa intensa, che vedrà Regione e Province lavorare insieme per migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali in Basilicata.

È nostro comune intento, infatti, intervenire immediatamente laddove insistono criticità che non garantiscono agli utenti di percorrere in sicurezza le strade.

Per questo la Regione, su mio impulso, ha previsto una dotazione finanziaria senza precedenti”.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Cristian Giordano, e il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, esprimono soddisfazione per l’incontro:

“Siamo soddisfatti della collaborazione e del dialogo costruttivo instaurato con l’assessore Sileo.

La messa in sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali sono priorità assolute per il benessere dei nostri cittadini e per la sicurezza della circolazione.

Questa condivisione di intenti rappresenta un passo importante verso la realizzazione di interventi che rispondano alle tante esigenze di mobilità delle nostre comunità”.

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di una programmazione attenta e mirata che tenga conto delle specificità territoriali e delle urgenze e che dia priorità alla messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti.