Potenza: ecco come partecipare al Concorso per diventare insegnante! I dettagli dall’ente accreditato New Form

A Potenza la New Form, Ente accreditato al M.I.U.R. per la formazione del personale docente, è da sempre impegnata nella realizzazione di attività di formazione rigorose e innovative per prepararsi al meglio ad affrontare i concorsi nel mondo della scuola.

Con le nuove esigenze e gli obblighi dettati dal particolare momento storico che stiamo vivendo, la New Form ha organizzato un corso per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria di I e II grado interamente online ma con docenti in presenza.

Il percorso formativo si svilupperà in 52 ore, ripartite in 12 lezioni ed una simulazione pratica e partirà il prossimo 27 Giugno 2020.

Il corso si svolgerà in modalità ON-LINE in AULA VIRTUALE con la presenza in diretta dei docenti che alterneranno alla lezione momenti di confronto per approfondimenti e chiarimenti al fine di garantire una completa trattazione degli argomenti.

Le lezioni saranno condotte da professionisti di lunga e comprovata esperienza sia nella didattica scolastica, sia nella formazione ed esperti nella didattica on line.

Questo perfetto mix garantisce la reale efficacia dell’attività formativa sia durante la fase di illustrazione dei contenuti e successivamente durante la fase delle esercitazioni pratiche e della simulazione.

È stato inoltre costituito un help desk dedicato, che sarà a disposizione con i seguenti orari:

dal Lunedì al Venerdì ore 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Per tutte le altre informazioni ed eventuali chiarimenti contatta adesso quindi uno dei seguiti recapiti telefonici o email:

fisso 097121184

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)