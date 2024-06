Potenza, elezioni Comunali: ecco gli auguri di Fanelli al neo Sindaco Telesca

“Il trend che giunge dalle urne porta la vittoria al centrosinistra e a Vincenzo Telesca, a cui ho già telefonato e fatto i miei migliori auguri e complimenti per il risultato.

Grazie di cuore alle migliaia di cittadini che hanno riposto fiducia in me e in noi.

Ci sarà poi tempo per tutte le analisi politiche del caso.

Alla città, la mia città, che non smetterò mai di amare e voler bene il più grande in bocca al lupo!”.

Così in una nota il candidato sindaco di Potenza ed esponente della Lega, Francesco Fanelli.