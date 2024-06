Potenza, rifacimento segnaletica su queste strade: ecco l’elenco e i divieti da rispettare

Una nota del Comune di Potenza fa sapere che per la regolamentazione, circolazione e sosta per interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in alcune vie della città, è stato disposto che dalle ore 7,30 del giorno 26 giugno 2024, per una durata temporale di 40 giorni, e comunque fino a cessate esigenze:

il divieto di sosta con rimozione, e il restringimento della carreggiata, regolamentato a mezzo di segnaletica temporanea che verrà posizionata in funzione delle esigenze di lavorazione, nelle seguenti vie come di seguito riportato:

piazzali di via Zara (centrale e superiore)

via Roma

piazza Don Bosco

via Maratea

via Mantova