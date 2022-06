Potenza, elezioni comunali in provincia. Caiata: “Fratelli d’Italia ha conseguito un ottimo risultato”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Salvatore Caiata, Segretario provinciale Potenza Fratelli d’Italia:

“Esprimo gioia e soddisfazione nell’analizzare i risultati delle amministrative dei comuni della provincia di Potenza.

Fratelli d’Italia ha conseguito un ottimo risultato nei comuni chiamati al voto in questa tornata, eleggendo diversi candidati.

Eleggiamo anche un grande Sindaco, Giuseppe Galizia, persona di enorme spessore professionale ed umano, dirigente regionale del dipartimento sanità che io stesso ho voluto assegnargli, tre anni fa, cosciente del valore della sua persona.

A lui i miei più cari auguri di buon lavoro e alla sua comunità le congratulazioni per aver saputo scegliere un sindaco che, sicuramente, saprà dedicarsi al bene e alla crescita della stessa.

Mentre scrivo non posso dimenticare il risultato di Policoro – sebbene esuli dalla mia competenza territoriale – che ancora non è definitivo, ma sicuramente avrà lasciato a bocca aperta i tanti che davano per disfatta la scelta di Fratelli d’Italia a sostegno di Enrico Bianco e che al momento è ben al di sopra delle altre liste e addirittura rischia di vincere al primo turno.

È la dimostrazione che Fratelli d’Italia ha una classe dirigente locale capace di esprimere altissimi profili e che ancora oggi la migliore politica è quella del territorio, quella delle persone che si dedicano alle proprie comunità con passione e amore, che tolgono tempo alle loro famiglie, al loro lavoro per combattere per il bene della propria terra… che è la terra dei loro figli!

A loro tutti giunga il mio più caro augurio di buon lavoro e la certezza che sapranno agire secondo i valori che la bandiera di fratelli d’Italia da sempre rappresenta.

Non potevo sperare di meglio per le prime amministrative come segretario provinciale di questa fantastica comunità”.

